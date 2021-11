DenFlamenka v ČR

Nejen Prahu, ale také Olomouc a České Budějovice rozpálí temperament španělského flamenka. Od 24. do 28. listopadu se jako hlavní hvězdy festivalu Den flamenka neboli Día del Flamenco představí špičkový tanečník mladé generace Ivan Vargas, jenž nás se svými muzikanty pozve do rodné Granady, španělská tanečnice Virginia Delgado s premiérou nového programu s názvem Zahrada či vynikající flamenkový zpěvák Andrés de Jerez, jenž nás přenese do andaluského města Jerez de la Frontera.

Program festivalu pak uzavře koncert k poctě věhlasného kytaristy Paca de Lucía, v němž Ivan Vargas i Andrés de Jerez vystoupí jako hosté.

