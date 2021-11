Komedie plná pařížského espritu, která zároveň sarkasticky komentuje situaci lidí sevřených v soukolí moderní civilizace, kteří touží, milují, sní… ale musí se také živit, bydlet, obstarávat svou pozemskou existenci a zabývat se jinými nezbytnými banalitami.

Terasa, jako všechny dobré komedie, je zrcadlem světa, ve kterém snadno najdeme i vlastní tvář. Každá ze sedmi postav, které tu s komediální vervou bojují o naplnění života, kráčí po vláknech osudu, jehož pavučina je dovede na jedno společné místo: do pařížského bytu, jemuž vévodí tajemná terasa. Pro někoho je tento byt s terasou místem vzpomínek a lásky, pro jiného dočasným útočištěm, další tu prožívají osudové setkání, ale je to i místo pokusu o vraždu… Nebo je to všechno ještě jinak?

VÍCE INFORMACÍ ZDE