Staré kultury nového domova: Příběh zakladatelských osobností české a ukrajinské archeologie ivana borkovského a vincenta chvojky

Panelová výstava věnovaná osudům dvou významných osobností ukrajinské a československé archeologie – Vincentu Chvojkovi a Ivanu Borkovskému bude od 4. 11. do 30. 11. 2021 instalována v parku na Hradčanském náměstí v Praze. Spolupracovali na ní odborníci z Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze s kolegy z Akademie věd Ukrajiny a Národního historického muzea v Kyjevě. Vincent Chvojka přišel na Ukrajinu v druhé polovině 19. století do prostředí, kde archeologie ještě nebyla rozvinutou vědní disciplínou. Ačkoli byl sám amatér, velmi rychle se etabloval v odborné komunitě, a to jak ukrajinské, tak – jak víme z jeho bohaté korespondence – i v celé střední Evropě. Je objevitelem několika historických kultur, z nichž nejvýznamnější je kultura tripolská, která dnes opět přitahuje pozornost světových badatelů. Výrazně mladší Ivan Borkovský se do Československa dostal po strastiplné cestě vojáka bojujícího v I. světové válce ve dvou armádách. Ještě během studií se začal věnovat, mimo jiné, archeologickému výzkumu Pražského hradu. Pracoval zde po celou svoji kariéru a byl autorem mnoha výzkumů, které zásadně obohatily nejen poznání historie Pražského hradu ale celých středověkých Čech.

Výstava je instalována v místě jednoho z významných objevů z roku 1944, který stále zůstává málo známý, ale výrazně posouvá znalost historie Hradčan. Pozorný návštěvník bude moci identifikovat místo nálezu této památky. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 16:00 hodin. K výstavě promluví její kurátorka, vedoucí archeologického průzkumu Pražského hradu doktorka Jana Maříková Kubková. Výstavu uspořádalo Velvyslanectví Ukrajiny v ČR spolu s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha a programem Strategie AV21.