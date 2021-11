Snow film fest Praha

Celovečerní program plný nejlepších zimních cestovatelských a sportovnívh filmů uplynulé sezóny, besedy s festivalovým hosty. Přijďte nasát mrazivou atmosféru dálek, obdivovat pozoruhodné výkony a načerpat inspiraci ke svým cestám. 18:00 – Zahájení 18:10 - K2: The Impossible descent Andrzej Bargiel už napořád bude první. První, kdo dokázal sjet z vrcholu K2 na lyžích – druhé nejvyšší hory světa, která má na kontě nejvíc neúspěšných pokusů o zdolání. Všechny předchozí pokusy odvážných lyžařů, dokonce i jeden Andrzejův, skončily nezdarem a nebo smrtí. V roce 2018 se s Andrzej s bratrem Bartekem a týmem, ve kterém je například špičkový horolezec Jimmy Chain, vrací na svůj druhý pokus. Dobrodružství, které začíná tam, kde jiné expedice končí. 19:15 - Přestávka I. 19: 40 - Persian Lines V podstatě se dá říct, že sníh je všude stejně bílý a technika lyžování je obdobná doma, v Alpách i v Asii. Co dělá lyžařské zážitky nezapomenutelnými je místo a kultura. Tenhle snímek tě vezme na svahy íránských hor i do íránských ulic a na tržiště. Tady všude vládne vlídnost a laskavost. Nechce se věřit, že pár měsíců na to budou ty samé ulice plné násilí a protestů. A že i přesto bude sníh v horách pořád úplně stejně studený. 20:15 - Debata s tvůrci filmu Persian Lines 21: 00 – Přestávka II. 21:20 - Viktor Mladý Viktor Beránek byl tak trochu rebel. Protirežimní názory a touha po svobodě ho dovedly až do Tater, stal se nosičem. Od roku 1969 vystřídal řadu tatranských chat, ale opravdovým domovem se mu stala Chata pod Rysmi. Svět na horské chatě, často na hraně komfortu, je pro něj místo na půl cesty do ráje. Jaké to je žít a stárnout v horách? 21:40 - Float to ski Middle Fork Salmon River v Idahu není řeka, na kterou jezdí zástupy vodáků a svahy třítisícovek nad jejím kaňonem nejsou běžná destinace, kam míří lyžaři na výpravy. Tak dlouho se skupina vodáků a lyžařů snažila naplánovat tuhle expedici, až došli k závěru, že to zkrátka nejde. Že jediný způsob, jak zjistit podmínky, je prostě sebrat se a odjet. 22:00 - Crossing Lebanon 10 dní, těžký batoh, puchýře, občas se ráno nechce vstávat a strašně zebou nohy. Někdy si užíváš parádní sjezdy v prašanu, jindy lyžování stojí za starou bačkoru. K večeři máš zas a znova instantní nudle. Zní to jako, když vyrazíš na skialpy s kamarády. Přesně. Harim, Luggi a Nico jsou totiž jako ty. A ty už jsi byl na skialpech v Libanonu? A jedeš? 22:15 – Hors Piste Ti dva jsou nejlepší záchranáři horské služby široko daleko. Dalo by se říct, že zraněný lyžař má tedy štěstí v neštěstí, že se dostal do rukou právě jim. Jenže zrovna dnes jako na potvoru nejde všechno tak, jak by mělo. Možná budete mít pocit, že jste ty dva animované kluky už někde viděli. Možná v jednom českém večerníčku. 22:30 – Ukončení festivalu