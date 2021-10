Prodejní výstava lastur a mořských přírodnin

Název výstavy: DOTKNOUT SE MOŘE Jsme rádi, že můžeme ukázat to nejvzácnější a nejkrásnější ze svých sbírek, proto naše výstava láká návštěvníky všech generací a to nejen z České republiky, ale i z ostatních států celé Evropy. Svět mořských lastur i ostatních mořských přírodnin je fascinující pro každého, kdo má rád přírodu. Dopřejte sobě i svým dětem mimořádný zážitek a nechte je nahlédnout do tajemných hlubin oceánů a poodhalte roušku tajemství, jež mořské mušle obklopuje ! Poklady ze všech moří a oceánů vám dodají energii a uchvátí vás svou krásou ! Cílem výstavy je snaha přiblížit fascinující svět mořských měkkýšů širší obci obdivovatelů této nádherné části přírody. Je to vůbec největší akce svého druhu ve Střední a Východní Evropě. Téměř na stovce výstavních stolů bude možné spatřit tisíce různých druhů lastur, od běžných až po velmi vzácné hlubokomořské druhy s pestrou škálou barev a tvarů. Návštěvníky okouzlí a nadchnou ulity od těch nejmenších až po ty největší, často i v rekordních velikostech. Mnohé mušle, které zde budou k vidění, se představí veřejnosti vůbec poprvé a řadu z nich nevlastní ani Národní muzeum. Nebudou chybět ani nově objevené lastury z extrémních hloubek. Výstavy se zúčastní jako vždy zahraniční sběratelé ze Slovenska, Francie, Polska, Německa, Maďarska, Rakouska s ukázkami vzácných lastur. Samozřejmě, že členové Českého klubu sběratelů lastur (145 členů) předvedou také to nejzajímavější ze svých sbírek. Výstavu bude provázet slosovatelná anketa pro všechny návštěvníky o nejzajímavější výstavní kolekci. Tři vylosovaní návštěvníci obdrží jako cenu krásné lastury. Návštěvníci, kteří mají doma nějaké mušle, o kterých by se chtěli něco dozvědět, je můžou přinést a ukázat některému z pořadatelů. Rádi je pomůžeme identifikovat, případně určit jejich hodnotu. Může být mezi nimi i unikátní a drahý kousek. K dispozici bude pexeso s mořskými mušlemi, jediné svého druhu na světě. Pro děti bude připravený skutečně bohatý program, například závody živých šneků o ceny, aktivní hry a další zábavné činnosti. Na výstavě budou také pravé černé perly z Tahiti, vzácní mořští krabi, mince, známky, telefonní karty s mořskou tématikou a rovněž zkamenělé mušle a ostatní fosílie a minerály.