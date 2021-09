David Tixier Trio ft. David Linx (FR)

Významný francouzský klavírista David Tixier, vítěz ceny La Défense Jazz Festival 2019, vydává své nové album Why I Care společně se zpěvákem Davidem Linxem, bubenicí Ladou Obradovic a kontrabasistou Jérémy Bruyèrem. Námět alba je inspirován mýtem o Ikarovi, jenž bloudí v labyrintu a jediným východiskem se mu zdá být let ke slunci. Hudba Davida Tixiera je moderní, jiskřivá a velmi originální v přístupech k rytmu i harmonii. Virtuózní schopnosti všech zúčastněných jen podtrhují společnou energii, která v dynamických vlnách utichá a znovu graduje. Nenechte si ujít opravdu jedinečný vhled do současné špičky francouzského jazzu!