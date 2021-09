Korzo Pragovka I

Srdečně vás zveme ve čtvrtek 7. října v 18:00 na tradiční Korzo Pragovka, kde vás provedeme aktuálními výstavami Tide of Softness a Bar Dvir Rahamim: The Ground Beneath Us Moves Upwards a osobně se můžete také setkat s autorkou výstavy Matné plány hrdinských činů, Alessandrou Svatek.

Chybět nebude ani křest katalogů k jednotlivým výstavám.

PROGRAM:

- křest katalogů k jednotlivým výstavám

- komentovaná prohlídka výstav: Tide of Softness s kurátorkou Veronikou Čechovou/ Bar Dvir Rahamim: The Ground Beneath Us Moves Upwards s kurátorem Martinem Vlčkem

- Meet the artist: Matné plány hrdinských činu

Tide of Softness výstava umělkyň a umělců Filipa Dvořáka, Kristiny Fingerland, Juliany Höschlové, Elišky Konečné, Michaela Noska se zastoupením uměleckých kolektivů Hadaikum a Overall Office tematizuje obrat k jemným a pomalým technologiím jako možné odpovědi na současné neudrzitelné konzumní tendence a způsob života. Více na https://bit.ly/TideOfSoftness

The Ground Beneath Us Moves Upwards site-specific procesuální instalace izraelské umělkyně Bar Dvir Rahamim je zamýšlena přímo na míru Foyer v Pragovka Gallery a je výstupem zahraniční rezidence v Pragovka Gallery. Více o výstavě na https://bit.ly/zahrrezivystavy

Alessandra Svatek: Matné plány hrdinských činů výstava, která výchozím bodem pro tvorbu Alessandry Svatek je průhlednost objektů, v nichž využívá kresbu prachem a testuje divákovu schopnost pozorovat. Její instalace reaguje na prostory The White Room: pracuje s lomem světla, odrazem i deformací viděného a neviditelného, aby diváka přesvědčila o nemožnosti pojmout svět jako celek jakýmkoliv objektivním způsobem.