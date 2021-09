FbŠ Bohemians vs. Česká Lípa

Soutěž jsme rozdělili do dvou kategorií, a to na tombolu pro rodiče a dospělé a tombolu pro děti. Podmínkou zapojení do tomboly je účast na minimálně deseti Superligových utkáních mužů. Na úvodním utkání v sobotu 11.9. budou na pokladně k dispozici klubové permanentky (pro členy k vyzvednutí, pro ostatní fanoušky k zakoupení), na které se budou sbírat razítka za účast na utkání. Platná permanentka s minimálně 10 razítky bude následně zařazena do tomboly.