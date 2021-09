Třetí titul, který Daniel Majling napsal přímo pro Dejvické divadlo. Dramatický příběh se odehrává v divadle, které v mnohém připomíná to naše, ale nejsme to my. Členy hereckého souboru po premiéře Goethova Utrpení mladého Werthera zasáhne nečekané oznámení jednoho z nich. Od té chvíle už nic nebude jako dosud…

„Divadlo zajišťuje bezpečný kontext, v němž můžeme v pohodlí fantazie a bezpečí skupiny zkoumat nebezpečné extrémy.“ (Declan Donnellan)

Upozorňujeme diváky, že vzhledem k režijní koncepci inscenace se během představení na jevišti kouří.