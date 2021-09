Mojo, baby! Zahájení sezóny v La Fabrika Praha se 420people

Zveme Vás na zahájení sezóny v divadle La Fabrika 10. - 11. - 12. 9. 2021! Třídenní jízda a open air show 420PEOPLE s názvem MOJO, BABY! vás rozhodně nenechá sedět v koutě a přenese vás do “restaurace”, která už dlouho čeká na otevření… vintage hits, oslava 60. a 70. let, číšníci v tančírně, tanečníci v restauraci a k tomu party od Tea Jay Iva a Dj Pierra Urbana. Venku Pizza Jesus, oheň a buřty a na baru echt drinky, ale především MOJO, baby! Let's dance! Hrají: 420PEOPLE, TEA JAY IVO 19:00 Open door Tea Jay Ivo 20:30 420PEOPLE: MOJO BABY 21:00 Tea Jay Ivo V případě nepřízně počasí se představení přesune do Studia 1