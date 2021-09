Americká káva s Voscovekem a Wherrickem

Každou zářijovou a říjnovou středu se můžete stavit na americkou kávu ve Werichově vile. Přijďte s námi posedět nad rozhlasovými pořady, které vysílali Voskovec s Werichem z exilu v Americe. „Amerika volá Československo! Tady Voskovec a tady Werich“. Tak se začali hlásit V+W v roce 1942 na gramofonových deskách, které nahrávali v New Yorku a posílali do Londýna, aby je mohlo BBC vysílat do Československa. Nový fonograf pro vás přichystal sérii odpoledních posezení věnovaných doposud nepříliš probádanému životnímu a tvůrčímu období Jiřího Voskovce a Jana Wericha (a jejich blízkých spolupracovníků) v období druhé světové války v USA. Těšit se můžete na dosud nezveřejněné scénáře a autentické nahrávky nebo vybrané panely z interaktivní výstavy Voscovek a Wherrick volají Prahu! Chybět nebude ani prostor pro vaše otázky a diskuzi.