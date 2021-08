Dokonalá fraška - Philip LaZebnik, Kingsley Day

Naprosto výjimečná a originální komedie. Na jevišti jsou totiž vždy jenom dvě postavy a divák ke svému úžasu zjistí, že je hrají jenom DVA herci, ONA a ON! Herci střídají role, kostýmy, přízvuky, paruky, masky… Chvílemi jsou převleky a tempo tak rychlé, až si člověk říká, že to není ve dvou možné stihnout, ale inscenace po celém světě dokazují, že to jde. Hlavní a jediné role fantasticky ztvárňuje Lucie Štěpánková a Ladislav Hampl. Další umělecký koncert, který běžný divák ale neuvidí, předvádějí kostymérky za kulisami.