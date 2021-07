Gomora ekocida – oratorium taranta scénický pamflet.

Neapol. Vidět Neapol a zemřít. Moře, památky, pizza. Sladký život. Jen to vedro. To vedro… ne. Neapol. Nebo ne Neapol. Neapol ne. Civilizace, město. Nebo necivilizace, neměsto. Pro mě za mě po mě. Globální necivilizace. Neviditelná volná ruka trhu, neviditelná ruka volného trhu, volný trh neviditelné ruky. Kontejnery zboží, moře padělků, chemické látky, všechno. Dobře dávkovaná smrt. Odpadové podnikání. Hořící skládky. Mrtvá moře. Development. Betonový cyklus. V betonu někdy zalitá mrtvola. Mrtvola občas též v popelnici, mrtvoly přečasto v moři, nebo v tom, co právě jím, fuj. Camorra. Mafia. Systém. Kapitalismus. Tahle slovastřeva. Bída a hnus. Sníh. Sen. Tohle ne.

Hrají: Ha Thanh Špetlíková, Zbyšek Humpolec, Maxime Mededa, Jakub Jelínek, René Langr a Filip Šenki