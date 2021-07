Workshop pro všechny, kdo chtějí cvičit s dětmi!

Děti na startu, to je celorepublikový projekt, který za sedm let své existence přivedl k pohybu 10 500 dětí! A zapojit se do něj můžete i vy. Jeho organizátoři totiž pořádají 27. srpna 2021 inspirativní workshop – pro již zapojená střediska i nové instruktory.

Jste pedagog, trenér, rodič, chcete cvičit s dětmi, či už jste asistent projektu Děti na startu, který zajišťuje Svaz aerobiku a fitness FISAF.cz? Právě vám je určen tento workshop. Získáte zásobník her a návod, jak správně cvičit s menšími i většími dětmi, i jak zaručit, aby pro ně byl pohyb zábavou! Obsahem školení bude další inspirace pro cvičení s dětmi ve věku 4-9 let v různých sportovních odvětvích a také představení nového projektu Sport-mánie, který je pro děti ve věku 9-11 let. V prvním bloku se dozvíte, jaké jsou ideální hry do tělocvičny, druhý blok se jmenuje příhodně Nebojte se gymnastiky a třetí Atletika hrou. V praktickém školení získáte zásobník cviků, který vám bude inspirací pro další školní rok, čeká vás přednáška o první pomoci a bezpečném sportování i ukázka zdravotního cvičení.