Letní kino U Keplera - Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street

Muzikál o londýnském holiči, jenž veden svou pomstou podřezává svým zákazníkům hrdla, aby se pomstil za křivdu, která ho neprávem poslala do vyhnanství? To je přímo ideální látka pro gotického režiséra Tima Burtona, jenž společně s kmenovými herci Johny Deppem a Helene Bonham Carterovou natočil jeden ze svých nelepších snímků. Sweeney Todd se odehrává v pochmurném Londýně stylizovaném do podoby starých hororů, kde se majitel proříznutého hrdla lehce ztratí a přitom může sloužit jako výtečná náplň masových koláčků paní bytné.

Účinkují

Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall, Sacha Baron Cohen, Jamie Campbell Bower, Laura Michelle Kelly, Jayne Wisener, Ed Sanders, Anthony Head, Peter Bowles

