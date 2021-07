Pohádková země Vítězslavy Klimtové

Do pohádkové země se dostanete celkem snadno. Stačí navštívit Chvalský zámek a objevit rozsáhlý svět skřítků, vodníků, víl, rusalek i čertíků výtvarnice Vítězslavy Klimtové. Je to sice svět pohádkový, ale vnímaví lidé prý mohou s těmito bytostmi zažít neobyčejná setkání i v reálném světě! Alespoň tak to za svého života tvrdila jejich autorka.

Výstava ve dvou zámeckých podlažích nabídne jedinečnou příležitost představit tvorbu Vítězslavy Klimtové určenou nejenom dětem ale i dospělým s dětskou duší. Kromě početné rodiny pohádkových postav čítající více jak 100 originálních loutek představí také téměř 60 akvarelů a olejomaleb z autorčiny dílny, které opustily rodnou půdu Pohádkové země v Pičíně zcela poprvé. V roce 80. výročí od autorčina narození a 5 let po její smrti se tak jedná o vůbec nejrozsáhlejší výstavu realizovanou mimo stálou expozici.

Součástí výstavy bude také Kamínková dílnička, ve které si můžete podobně jako kdysi paní Klimtová ozdobit kamínek postavičkou skřítka, víly či jiné pohádkové bytosti a odnést si ho domů … anebo ho schovat někde venku a nechat putovat světem, aby dělal radost druhým.

S odvahou tedy zavítejte do našeho pohádkového světa a seznamte se s bytůstkami obývajícími zámecká zákoutí i tajemná sklepení. Nehledejte je ve vitrínách, tam by se jim nelíbilo. Nabídli jsme jim bydlení, na které jsou ve svém pohádkovém světě zvyklé. Opatrně našlapujte, ať žádnou z nich nevyplašíte. Jsou to bytosti bázlivé a lekavé. Je třeba je ochraňovat.

V rámci výstavy si můžete prohlédnout také prezentaci dětských výtvarných prací v rámci výtvarné soutěže „Není skřítek jako skřítek“.

Výstava je otevřena od 5. června do 21. listopadu 2021, denně od 9 do 18 hodin.

Prázdninový doprovodný program k výstavě