Trestní obtěžování: jak fungují stalkeři | Webinář

Fenomén stalkingu, či trestného obtěžování, si mnoho z nás stále spájí s titulky časopisů 90. let a obsesivními fanoušky přeskakující ploty domů slavných osobností. Stalking se ovšem už dávno z neduhu slávy rozšířil na celospolečenský problém, jemuž během života čelí 17-30 % žen a 4-12 % mužů zemí západního světa. Nástroje této specifické formy agrese jsou původně běžné a legální – telefonáty, zprávy nebo dary.

Pod náporem silných emocí může ovšem pachatel situaci eskalovat od pronásledování, vandalismu až po přímý pokus o ublížení na zdraví. Oběť chorobně neodbytné pozornosti žije v soustavní úzkosti, ve strachu o svůj život se izoluje od nejbližších a mění práci či bydliště. Co vede k posedlosti jiným člověkem? Jak rozeznat stalkera a jak se před ním ubránit? Poznejte fenomén stalkingu z pohledu kriminální psychologie v osvětové přednášce psychologa a bezpečnostního analytika Ondreje Kubíka! V přednášce si přiblížíme: - co je stalking a jaký je jeho původ - jaký je rozsah tohoto jevu - jaké jsou charakteristiky pachatele a oběti, jejich vzájemné interakce - jak analyzovat a reagovat na hrozby - jaké jsou postupy, jež by měly dodržovat orgány činné v trestním řízení - jak probíhá profilování pachatelů v případě pronásledování - jaká je funkce soudního psychologa v případech pronásledování - jak zacházet s oběťmi pronásledování a pachateli trestných činů - jaké jsou možnosti anti-stalkingových strategií

Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD je slovenský kriminální psycholog, právník a bezpečnostní analytik. Kubík je uznávaný expert na psychologické posuzování věrohodnosti, vyšetřovací a kriminální psychologii, psychologii práva, psychologii propagandy, psychologii extrémismu, technologii propagandy a psychologii informační bezpečnosti. Víc jak deset let působil jako odborný konzultant Policejního sboru – kriminální psycholog na účely psychologického posuzování věrohodnosti výpovědí svědků, podezřelých a obviněných. V současnosti se zabývá problematikou psychologie manipulace lidského chování, psychologií propagandy a extrémismu, experimentální a provokační propagandou a technologií informační války v kontextu mezinárodního práva ozbrojených konfliktů a mezinárodního práva informační bezpečnosti.