LIVE stream - Povídání o pejskovi a kočičce

Příběhy Jak pejsek s kočičkou pekli dort, Jak pejsek s kočičkou myli podlahu nebo Jak si pejsek roztrhl kaťata, jistě dobře znají velcí i ti nejmenší. Knížka Josefa Čapka vyšla s autorovými ilustracemi poprvé v roce 1929 a od té doby těší stále nové a nové čtenáře zejména svým vroucným jazykem a vcítěním se do dětského světa. Nyní mají diváci možnost zhlédnout její jevištní zpracování s herci plzeňské činohry.

Jak to funguje? Po úhradě vstupenky obdržíte den před vysíláním vybraného představení odkaz s návodem, jak si představení pustit. A má to ještě jednu výhodu — kapacita není omezená, nemusíte se proto bát, že by se na Vás nedostalo. Předprodej všech vstupenek ukončujeme vždy hodinu před začátkem daného představení.