LIVE stream - Swing heil!

Online uvedení představení „Swing Heil!“ pod režijním vedením Ivety Ditte Jurčové.

Koprodukční mezinárodní projekt obrací pozornost na subkulturu vyznavačů jazzu a swingu, která stála v období druhé světové války v opozitu vůči totalitnímu nacistickému režimu. Zdvihnout pravici a namísto obligátního pozdravu zakřičet „Swing Heil!“ znamenalo přihlásit se ke skupině odpůrců, provokovat vrstevníky v uniformách Hitlerjugend a zaujmout ke společenské situaci jasný postoj. Nebylo to ovšem jen o odporu kvůli zakázané hudbě a zakázanému tanci. Nebylo to jen o mládeži. Do této subkultury patřili aktivisté vícerých generaci, z různých oblastí uměni a společenského života, kteří svobodu slova a projevu bránili různými nemilitantními způsoby. Velká většina z nich však byla umučená, popravená nebo deportovaná do koncentračních táborů.

Impulsem ke zpracování tohoto tématu byla pro tvůrce kniha Swingaři a potápky v protektorátní noci historika Petra Koury, který podrobně mapoval českou městskou mládež inklinující k angloamerické kultuře. Autor v knize zkoumal vztah nacismu k jazzové hudbě a dokumentoval pronásledování jazzových hudebníků či swingových fanoušků. Swing během druhé světové války představoval generační fenomén (nejen) české mládeže. Pro tvůrčí tým to byl odrazový můstek pro hledání dobových příběhů a paralel k současnosti. Na koprodukční inscenaci pracoval smíšený československý tvůrčí tým.

Hrají: Ela Lehotska, Denisa Musilová, Tom Rychetsky, Filip Jekkel