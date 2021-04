Autokino Ledárny - Casablanca

Autokino Ledárny otevřelo své brány, situované do prostoru bývalých ledáren v pražském Braníku. Prostor v těsném sousedství řeky Vltavy tak nově ožije filmovými projekcemi spojenými s gastronomickým zážitkem. První pražské gastrokino nabídne i kulinární zážitky.

Jak to funguje? Na webu si koupíte lístek (platí se za jeden vůz).

Vstupenky lze zakoupit i na místě. Půl hodiny před začátkem promítání vás pustíme do areálu a nasměrujeme na vaše místo. Pak už si jen užíváte film a přes aplikaci nebo telefonem/SMS si objednáte nápoje a perfektní jídlo, které vám přineseme až k okénku vašeho auta.

Američan Rick Blaine rozjíždí v době Druhé světové války v Casablance noční podnik. Chodí sem každý, kdo potřebuje třeba falešný pas, nebo má chuť si trochu zahazardovat. Jednou do Rickova podniku zavítá bojovník proti fašismu Victor Laszlo (ačkoliv s maďarským jménem, tak podle scénáře muž českého původu) společně se svou ženou Ilsou. Chtějí sehnat vízum a co nejdříve uprchnout před gestapem do USA. Rick ale v Lazslově ženě poznává svou bývalou přítelkyní. Zanedlouho se dá pár znovu dohromady a plánují společně útěk...

Film je v původním zněním s titulky.