LIVE stream - Ty v mém domě

Činohra Národního divadla informuje o dvou svých nových projektech z přelomu března a dubna 2021. Jedním je světová premiéra inscenace Ty v mém domě, jíž Činohra ND poprvé vstupuje na pole audiotvorby a v níž zároveň prostřednictvím hlasu Saši Rašilova vstupuje divákům do domovů a vybízí je nejen k poslechu díla, ale též k herecké účasti na něm. Druhou novinkou je udělení dvou tvůrčích stipendií a rezidenčních pobytů dvěma běloruským autorkám. Touto cestou Činohra ND usiluje jednak upozornit na stále otřesné občanské i umělecké podmínky v současném Bělorusku a jednak chce podpořit svobodné umění tamních tvůrců a seznámit s ním českou veřejnost.

Dva lidé v jednom bytě – a k tomu jeden hlas. Kdo je u koho na návštěvě? Kdo je hostitel a kdo je host? Znáte dobře místo, kde bydlíte? Anebo radši chodíte na návštěvy?

Sešli se dva v jednom bytě a z nahrávky k nim přichází Hlas. Kdo to je? Dokáže nahlédnout, jak se tam žije? A jaký je vlastně jeho osud? Umíme si naslouchat?

Audiopředstavení, které vyzývá k návštěvě, k novému pohledu na váš byt, k jemné participaci – prostě ke společné hře, u níž budete tři.

Zakoupením vstupenky získáte audiostopu do svého mobilního telefonu. Pozvěte kohokoliv, s nímž chcete tohle audiopředstavení zažít: partnera či partnerku, někoho ze svých rodičů, přátel, dětí, na tom nezáleží. Důležité je, že jste dva, jste v jakémkoliv bytě, máte dobře nabitý telefon a alespoň hodinu času.