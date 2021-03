LIVE stream - Soutěž: Máte doma muzejní kousek?

I v tomto roce spouštíme ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN soutěž „Máte doma muzejní kousek?“. Soutěž s celorepublikovou působností pomůže rozšířit informaci o možnosti nabídnout svůj vysloužilý spotřebič do sbírek Národního technického muzea. I v letošním roce bude trvání soutěže rozloženo do zbytku stávajícího roku.

Soutěž bude vyhlášena 1. 4. 2021 a bude probíhat ve třech etapách, a to do 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2021. V každé etapě vybere kurátor 5 spotřebičů s nejvýznamnějším přínosem pro sbírky NTM. Majitelé těchto spotřebičů získají od ELEKTROWINU poukázku na nákup spotřebního zboží v hodnotě 500,- Kč. Za každý spotřebič přijatý do sbírek NTM získá jeho majitel na základě uzavřené darovací smlouvy dvě čestné vstupenky do muzea pro dvě osoby s půlroční platností. Navíc na konci roku 2021 bude kurátorem NTM vybrán nejpřínosnější spotřebič, který byl zařazen do sbírek, a jeho majitel získá od ELEKTROWINU poukázku na nákup spotřebního zboží v hodnotě 5 000 Kč.

Jak soutěžit

Pokud i vy máte doma starý domácí spotřebič a rádi byste jej věnovali muzeu, stačí udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho popis – odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, případně další informace (manuál, návod, prodejní doklad apod.) a zašlete emailem na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz.