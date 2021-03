Vladimír Beneš: Cesta do hlubin mozku | Webinář

Mozek není pouze orgán, je to samostatný vesmír v naší hlavě, který zhmotňuje skutečnou esenci naší mysli a duše, je naším začátkem i koncem či nejdokonalejším počítačem, jenž řídí všechny funkce našeho těla. Co se však stane, když se v tomto výjimečném orgánu vyskytne chyba? Vydejte se na cestu do hlubin mozku s našim nejznámějším neurochirurgem, Vladimírem Benešem! Ten nám ve své přednášce předestře leporelo odborných, ale i osobních a systémových aspektů neurochirurgie a neurověd ve všeobecnosti a z jejich pohledu odpoví na otázky: „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?“ Společně si přiblížíme nesmírné pokroky, které dosáhly tyto vědy v posledních dekádách, možnosti léčby, které v současnosti neurochirurgie nabízí, ale i ideje a vize, jak se bude rozvíjet v budoucnosti.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

je nejznámější český neurochirurg a jeden z nejlepších odborníků na světě. Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Mezi lety 1978 a 1997 působil na neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde byl od roku 1996 přednostou oddělení. Od roku 1996 do roku 2020 byl přednostou neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Několik let byl prezidentem Evropské asociace neurochirurgických společností a dodnes je členem Světové akademie neurochirurgů, jež tvoří pouze osm desítek špičkových lékařů z celé planety.