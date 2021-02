Pražské divadelní léto - domaci@stesti.hned

Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína Gruntorádová, přijde jako hospodyně z agentury Manželské štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Rázná žena s prořízlou pusou, která čmouhy umývá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a umí uvařit pořádnou dršťkovou. Okamžitě ale vycítí, že v tomto manželství není něco v pořádku a začne dávat rozklíženou dvojici dohromady. Diana — marketingová ředitelka, Hugo — bohémský umělec na volné noze. O veškerý chod domácnosti se stará on, ona vydělává. Ale nefunguje to.

