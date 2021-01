Festival nového divadla Malá inventura je tradičně přehlídkou těch nejvýraznějších projektů, které vznikly během uplynulého roku. Navzdory koronavirovým omezením se největší pražský svátek nového divadla bude konat i letos, a to v termínu od 19. do 27. února 2021. Přesto musí být pochopitelně jiný, a to zejména svým rozsahem. A protože leitmotivem letošní devítidenní přehlídky je ‚milujeme offline‘, organizátoři plánují uskutečnit Malou inventuru ve fyzické podobě. Pokud PES dovolí, bude se hrát alespoň pro omezený počet diváků.

Malá inventura je nejen přehlídkou nezávislých projektů, ale i platformou pro odbornou veřejnost, umožňuje sdílet svou zkušenost a vyjádřit svůj názor. Proto bude festival nabízet bohatý program pro hosty fyzicky přítomné na festivalu i ty, kteří se připojí pouze na dálku. Řada z těchto akcí je atraktivních i pro širokou veřejnost, a budou dostupné i bez registrace, například stream zahájení festivalu – show ve stylu kabaretu PiNKBUS, nové platformy pod vedením Martina Talagy, která navazuje na tradici pražských kabaretů a varieté a okořeňuje ji dávkou trendu drag queens; Život on air – speciální festivalová edice rozhovorů pod taktovkou souboru Ufftenživot; guided tours – vizuálně zajímavé prohlídky pražských scén a další.

Místa konání a vstupenky