Madagaskar 3

Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období.

Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi po svých Středozemním mořem. Tučňáky nutně potřebují, protože bez tučňáků nemají šanci vrátit se domů. Zejvení divokých, i když přátelských šelem v epicentru evropské zábavy pochopitelně vyvolá rozruch, který dostane za úkol zkrotit kapitánka Chantal DuBois. Je to elitní agentka organizace na odchyt zvěře, pro kterou je její práce posláním. Představa, že svůj životopis vyšperkuje ulovením žirafy, lva, zebry a hrošice ji dovádí až k nadlidskému úsilí a k rozhodnutí dostat se jim na kobylku za každou cenu. V Africe se schovali celkem snadno, na civilizovaném světadíle jim poskytne jediné maskování kočovný cirkus, který se po evropské šňůře chystá i do New Yorku. Jenže co se stane, když se cirkusáky mají stát ti co nic zvláštního neumí… Tenhle zpáteční lístek vyjde Martyho, Melamana, Glorii a Alexe hodně draze.