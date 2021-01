Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období.

Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající době kamenné. A teď, spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit svůj kmen a milovaný domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba bronzová v čele s padoušským lordem Bafoněm. Dug se nakonec díky náhodě ocitá přímo uprostřed nepřátelského území a tam vsadí budoucnost svého kmene do podivné hry, ve které se dvě stejně velké skupiny bojovníků snaží kopat do kožené koule. Dug má jedinou šanci: naučit sebe a dalších deset hodně nemotorných pralidí hrát fotbal a pak vyhrát zápas proti elitnímu reprezentačnímu klubu Real Bronzio. Jen tak můžou získat zpět své území. To se na začátku jeví naprosto nemožné. Vypadá to spíše na naprostou katastrofu, totální debakl a po ní následující dlouhodobou práci v dolech vítězné civilizace. Naštěstí se jim podaří na svou stranu získat velkou fotbalovou fanynku Tynu a díky jejím trenérským metodám, využívajícím i bublající sopky a vroucí gejzíry, se vše začíná obracet k lepšímu. Dokáže však doba kamenná překonat dobu bronzovou? Vyhraje Dug a jeho tým zápas a získá své území zpět? Nic není jisté.