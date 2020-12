Korzo Pragovka / Lucia Tallová : Looking through, Ladislav Vlna : Love or fight, Aneta Filipová : Jahmal

Ještě než oslavíme Nový rok, připravila si pro vás Pragovka Gallery speciální online novoroční korzo! Těšit se můžete na komentované prohlídky výstav zakončené společným přípitkem. Zároveň kdo tento rok nestihl výstavy navštívit osobně, může si projít online jejich 3D modely. PROGRAM: • Online prohlídka výstavy Lucie Tallové / Looking Through • Komentovaná prohlídka výstavy Ladislava Vlny / Love or Fight • Přednovoroční přípitek Anety Filipové / Jahmal s kurátorkou a ředitelkou Pragovka Gallery Lucií Nováčkovou • Zároveň jsme pro vás připravili naše výstavy ve 3D modelech, které si můžete projít na webových stránkách: http://pragovkaonline.com/ Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a Městskou částí Praha 9.

