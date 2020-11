Pragovka Online Art Bazaar

Po roce je tu opět oblíbený Vánoční ArtBazaar na Pragovce a to znamená jediné – nákup vánočních dárků v podobě uměleckých děl za rozumnou cenu (s horní cenovou hranicí stanovenou na 3 000 Kč.) Vzhledem k probíhající koronavirové krizi však nejsme schopni akci uskutečnit fyzicky, jako adekvátní náhradu jsme tedy zvolili facebookovou prodejní skupinu, do které od první adventní neděle až do konce prosince budou umělci postupně přidávat svá díla určená k prodeji.

Přidejte se do facebookové skupiny, ať Vám nic neunikne: https://www.facebook.com/groups/698033567776337

Akce se poprvé fyzicky konala v květnu 2018, kdy byla součástí programu Open House Praha. Záměrem bylo pořádání uměleckého blešího trhu, který by byl protipólem art fairu či akcím typu Designblok, a na

kterém by „art“ zastupoval umělecký rámec, nikoliv údajnou hodnotu uměleckých děl-tedy: umělci by mohli prodávat nejen svou tvorbu, ale jakékoliv předměty, kterých se chtějí třeba jen zbavit.