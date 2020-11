Děda, postrach rodiny

Přijeďte se k nám odreagovat. Procházkou kolem stadionu s krásnou vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. To vše je u nás na dosah ruky. Objevte kouzlo sledování filmu na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů. Objednejte si svůj oblíbený drink, dejte si něco dobrého k jídlu … a už jen vychutnávejte filmovou podívanou.

Hudba – Kino – Bar

Peter toho se svým dědou prožil hodně, vždycky k sobě měli blízko a oba byli pochopitelně nadšení z toho, že se má dědeček nastěhovat k nim domů. Ale chyba lávky. Dědečkovi má totiž připadnou Peterův pokoj, jeho území, jeho výsostné království. Stará přátelství jsou rázem zapomenuta, pouta zpřetrhána. Z dědečka se stal nepřítel číslo jedna a musí pryč z domu. Peter vyhlásí nesmlouvavou válku a nachystá na dědu sérii mistrně naplánovaných naschválů a karambolů. Leckdo by se po nich raději uklidil do domova důchodců, ale tenhle děda je z tvrdého těsta. Rozhodně se nevzdá, přijme válečný stav jako výzvu a pustí se do boje. Akci střídá protiakce, na jeden zákeřný naschvál je tu hned odpověď, po jednom šíleném nápadu na jedné straně přichází ještě bláznivější jako pomsta, na hrubý pytel se okamžité našije hrubá záplata. Války s dědou se stupňují a vítěz může být jen jeden. Rozhodne se na velké trampolíně, kam si Peter přivede posily ze školy a děda posily narozené před mnoha lety…