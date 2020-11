Vernisáže na Pragovce on-line

Metalurgická malba i pohledy skrz a dovnitř galerie v Pragovce Vysočanská Pragovka Gallery i na poslední měsíc letošního roku přichystala další z řady online vernisáží výstav, které navíc doplní interaktivními 3D prezentacemi, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. V úterý 1. 12. od 18:00 tak na facebookovém profilu Pragovka Gallery proběhne nejprve zahájení projektu LOOKING TROUGH slovenské umělkyně Lucie Tallové, po kterém bude následovat zahájení výstavy LOVE or FIGHT Ladislava Vlny.

První z výstav bude koncipovaná tak, aby si ji bylo kdykoli možno prohlédnout skrze okna galerie. S odstupem několika dní budou obě výstavy přístupné také formou 3D varianty na webu Pragovky. Pokud vláda uvolní situaci provozu galerií, okamžitě naše galerie otevřeme. Projekt LOOKING THROUGH představí nejnovější díla mladé a úspěšné slovenské umělkyně Lucie Tallové (*1985), která v Pragovce vytvoří site-specific instalaci koncipovanou speciálně tak, aby si ji návštěvník mohl prohlédnout zvenčí skrze z převážné části prosklenou stěnu galerie Entry, k čemuž výmluvně poukazuje již samotný název projektu.

Základním principem výstavy bude architektonicky odvážné řešení, v němž Lucia Tallová do industriálního prostoru galerie umístí na míru vytvořené – jakoby regálové – dřevěné konstrukce, opakující svým rozvržením rastr původních oken budovy. Toto dělení prostoru pak určí umístění maleb, drobných, niterně laděných instalací, tvořených z předmětů intimní povahy: starých, nalezených fotografií i fotografických alb, knih či třeba porcelánu. Východiska Lucie Tallové tak můžeme spatřovat v přímých odkazech k muzeálnímu výstavnictví a expozicím vzácných sbírkových předmětů. Hlavním tématem výstavy Lucie Tallové je však paměť, uchovávání a vytrácení vzpomínek a jejich proměna či manipulace v čase. Kurátorka výstavy Lucie Miklošková dodává: „Lucie Tallová usiluje o propojení mezi rozpracovanými tématy a materiálem. Téma archivu odkazuje nejen ke sbírání starých fotografií, alb, pohlednic, ale i knih, porcelánu, kamenů, různých bizarních objektů či nábytku. Ty se stávají pracovním materiálem, z kterého vznikají nové příběhy, kombinující realitu a fikci.

Do maleb a objektů vstupuje použitím symbolů ženskost, nostalgie a sentiment.“ Výstava potrvá v Pragovka Gallery Entry od 1. 12. do 31. 12. a bude přístupná k pohledu zvenčí 24 h denně a také v online variantě na stránkách Pragovky. Výstava LOVE or FIGHT představí nejnovější tvorbu malíře a rezidenta Pragovky Ladislava Vlny (*1976). Ladislav Vlna pracuje vlastní jedinečnou technikou “metalurgické malby”, kterou zdokonaluje a vyvíjí posledních 15 let.

„Obrazy se do ocelových desek vypalují ohněm bez přidání jakýchkoli jiných materiálů. Kresba se ručně vyrývá a barvy jsou žíháním dobývány ze samého nitra oceli a její podstaty. Iluze vznikající odrazem světla od povrchu takto zpracovaného ocelového materiálu vytváří pravdivý a komplexní obraz o složitosti a vnitřní kráse znázorněného objektu,“ dodává Ladislav Vlna. Kurátorem výstavy bude Petr Hájek. Ladislav Vlna (*1976) pochází z Třebíče, vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté pražskou Akademii výtvarných umění. V případě obou výstav se můžeme těšit kromě zahájení formou online streamingu také na doprovodný online program ve formě rozhovorů s umělci a kurátorskou prohlídkou, který v průběhu výstavy bude postupně uveřejňován na facebooku Pragovka Gallery.

V Pragovce také již od 4. 11. do 31. 12. probíhá výstava Kryštofa Kaplana (*1987) s názvem Korporealita, jejíž 3D model si můžete prohlédnout zde: http://www.pragovkaonline.com/korporealita/ Zahájení prvních dvou výstav můžete shlédnout na facebookovém profilu Pragovka Gallery: https://www.facebook.com/pragovkagallery S odstupem zhruba týdne budou výstavy po zahájení přístupné navíc také v 3D variantě na stránkách Pragovky: http://www.pragovka.com/en/online-gallery ------- Pro podrobné informace a aktualizace sledujte stránku: https://www.facebook.com/pragovkagallery/