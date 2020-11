Ladislav Vlna / Love or Fight / Pragovka Gallery Rear

Pragovka Gallery – The White Room zve na výstavu Ladislava Vlny Love or Fight, která započne vernisáží 1.12. od 18:00 a bude přístupná online do 31.12. Kurátorem výstavy je Petr Hájek.

Těžištěm tvorby Ladislava Vlny je ocel a oheň. V technice "metalurgické malby", kterou sám autor již několik let vyvíjí, pracuje právě s ocelovými deskami, do kterých velmi precizně ručně vyrývá kresby. Ty jsou následně vypáleny ohněm do výsledných žíhaných barev.

Výstava bude po dobu trvání přístupná na našem Facebooku a YouTube kanále.