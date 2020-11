On-neli zahajeni vystavy. Kryštof Kaplan: Korporealita

Sochařský rukopis KRYŠTOFA KAPLANA charakterizuje obecně velkorysá forma, plasticita realizovaná základními fyzikálními zákonitostmi, často kombinovaná s mechanickou konstrukcí, pro jeho instalace je typická jistá scénická dramatičnost. Často se setkáváme s jednoduchým velkoformátovým tvarem expandujícím z obdélného rámu nebo s prvkem konstrukce založené na elementárních zákonitostech páky a kladky pracující s metaforou transformace naakumulované tenze.

Kryštof Kaplan zacházení se silami mechanického typu postupně nahradil silami způsobenými chemickým procesem. Dospěl tak k souboru objektů, kde výsledek prostorové expanze připomíná organickou, místy až tělesnou modelaci jeho ranějších prací. Orgánové tvary vytvořené vnitřní expanzivní silou jsou někdy rámovány stabilizující konstrukcí, použité fyzikálními zákonitosti slouží jako nosiče významů projektovaných samotným divákem.

Výstava pro THE WHITE ROOM GALLERY jednak rekapituluje výrazné momenty proměny této dlouhodobě přítomné expresivní formy, především ale prezentuje nejnovější objekty-sochy, v nichž je v plné intenzitě opět akcentován figurální tvar. Do výstavy je zařazen i moment scénického výrazu, a to prostřednictvím objektů poukazujících na parazitní prvky městského prostoru živené lidskou pozorností.

KRYŠTOF KAPLAN (nar. 1987) absolvoval v letech 2008–2013 Akademii výtvarných umění v Praze (sochařský ateliér J. Zeithammla), kde dále v letech 2015–2016 působil jako asistent. Od roku 2015 proběhla řada jeho samostatných výstav, např.: site specific instalace v broumovském klášteře, 2015; Velké sklo, Výklady AXA v Praze, Dům smíření, Baptistická modlitebna, Na Topolce v Praze a DOOM, Kabinet T ve Zlíně, 2016; site specific instalace Memento 1618–2018, Slaný, 2018; Sochařská posilovna v areálu Pragovky, Tenze v Centru současného umění DOX a Metafyzika v Atriu v Praze, 2019. Z nedávných účastí na společných výstavách uveďme např.: Vrstvy paměti, nádraží Bubny v Praze, 2017; dlouhodobá instalace Alej světců, GASK v Kutné Hoře, od 2018; Dolejší – Kaplan – Míča – Spirova – Velická, zámek Klenová, 2018; Re_form, Trafo Gallery, Praha, 2020. Dlouhodobě je úspěšný i v oblasti hudby: roku 2008 spoluzaložil kapelu Vložte kočku (první místo na festivalu Malá Alternativa, 2011; nominace na cenu Anděl, 2013; cena Anděl v kategorii elektronická hudba, 2014; a nominace na Českého lva v kategorii hudba, 2019) a s bratrem Cyrilem působí v hudební dvojici Kaplan Bros.