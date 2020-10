Maxim Arboretum

Kulturní tip: Česko-americký malíř MAXIM již třetí rok po sobě vystaví svá díla v Praze. Kolekce obrazů ARBORETUM je lehká, svěží a plná barev! Známý česko-americký malíř MAXIM, který žije v kalifornském Los Angeles, představí svá aktuální díla na výstavě Arboretum, která je vzhledem k aktuálním vládním opatřením přesunuta z Galerie KOBKA 17 do jeho ateliéru v pražském Vnitroblocku a bude bez vernisáže. Návštěvníci si však mohou vychutnat více osobní přístup a komornější atmosféru ve formě otevřených dveří ateliéru. Nová kolekce obrazů Arboretum bude v MAXIMově holešovickém ateliéru k vidění od pondělí 19. října do neděle 8. listopadu.

Nápad na vytvoření série obrazů inspirovaných výhradně přírodou měl MAXIM na paměti již od samého začátku své tvorby. Vždy shledával přírodní svět kolem sebe jako nekonečný zdroj inspirace. Je to místo všeho stvoření, existence, krásy a úžasu.

“V době, kdy svět kolem nás čelí nevratnému poškození, musíme se více než kdy jindy snažit zachránit alespoň to, co nám z naší planety zbývá. I přes veškerý technologický pokrok posledního desetiletí v kosmickém cestování, Země je a bude po dlouhou dobu naším jediným domovem a proto je naší prvořadou odpovědností ji chránit a zachovat. Pokud zatím víme, je to jediné místo v našem známém vesmíru, které nese život.”

MAXIMova nová série obrazů s názvem ARBORETUM je specialně balená kolekce papírových děl komornějších formátů, než jsme u MAXIMa zvyklí. Každé z nich je inspirováno vybranou přírodní oblastí, které MAXIM na svých cestách po světě navštívil. Ona celoživotní pouť ho dosud vedla evropskými lesy, Severní a Centrální Amerikou, deštným pralesem Daintree a Velkým bariérovým útesem v Austrálii, tradičními Japonskými zahradami v Kjótu, do jižního tichomoří na Cookovy ostrovy a až do zimní divočiny za polárním kruhem na Aljašce. Každé místo, které na své cestě navštívil, na něj zanechalo tak hluboký dojem, že to naprosto změnilo jeho pohled na svět a jeho obyvatele.

Kolekce vznikala v první polovině roku 2020 v Los Angeles, kdy svět zasáhla pandemie viru Covid-19. Kalifornská metropole v rámci opatření proti nákaze uzavřela pro veřejnost všechny parky, pláže i lesy. Z LA se tak na několik měsíců stalo betonové vězení bez přístupu k přírodě.

“Přírodu jsem vždy potřeboval k životu. Stromy mi dodávají vnitřní klid. Jakmile k nim nemám přístup, je to, jako bych se pomalu dusil.”

Kolekce arboretum je velmi odlišná od předchozích MAXIMových obrazů. Je odlehčená, barevnější, veselá, plná života a navíc vtipně balená “s sebou”.