Don Giovanni - Stavovské divadlo

Existuje-li ještě na světě místo, kde Mozart osobně premiéroval některou ze svých oper a na němž se dodnes hraje divadlo, pak je to jedině Stavovské divadlo. Opera Národního divadla o tuto unikátní tradici s hrdostí i starostlivostí pečuje již po celá desetiletí.

Je ale možná překvapivé, že Dona Giovanniho, tuto pražskou „operu oper“ světového věhlasu, dosud nikdy v historii Národního divadla neinscenoval režisér jiného než domácího původu.

Nové uvedení tradiční Mozartovy opery v unikátním Stavovském divadle je tedy nakonec vlastně od základu netradiční – Dona Giovanniho se tentokrát ujme švédsko-norský činoherní a operní režisér Alexander Mørk-Eidem spolu s italským dirigentem a specialistou na starou hudbu Rinaldem Alessandrinim.

Otevírá se před nimi široký prostor interpretace postavy proslulého prostopášníka, který přímo magneticky přitahuje zájem žen. Je nenapravitelným otrokem svých pudů, nebo provokatérem, rebelem, ba revolucionářem, člověkem, symbolem, nebo pouhým statistou, kolem nějž Mozart do nejmenších detailů kreslí nekonečně proměnlivý svět ženských emocí …?

Do jaké míry bude nový Don Giovanni ve Stavovském divadle netradiční i z tohoto pohledu?

Nastudování – V italštině

Premiéry 18. a 21. března 2021 ve Stavovském divadle

