The Watcher aneb živly na jevišti

V představení THE WATCHER se soubor současného tance 420PEOPLE spojil s úspěšnou rockovou kapelou Please The Trees. Vznikl tak živelný proud tance a hudby, který je natolik spontánní, že každého v hledišti vtáhne do děje. A ten se týká každého z nás. Je o nevyužitých možnostech té nejlepší technologie, kterou máme, což je naše tělo a jeho schopnosti. A spojení tance s živou hudbou je tisíce let staré a funguje právě proto, že tyto – někdy až nadpřirozené schopnosti – umožňuje.

TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ: 21. 9., 31. 10., 22. a 23. 11., začátek vždy v 19.30

MÍSTO: divadlo La Fabrika, Komunardů 1001, 170 00 Praha 7-Holešovice