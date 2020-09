Kdo se bojí, nesmí do lesa. To ovšem neplatí pro hlavní hrdiny této něžné a hluboké komedie. Sice se neznají, ale náhoda či osud je svede ve stejný okamžik na stejné místo – do lesa. Postarší neúspěšný kabaretní umělec se bojí, kam až se dá profesně klesnout a bývalá lékárnice patřící k místní honoraci se obává výsledků lékařského vyšetření.

On se vrací do svého rodného kraje, aby rozdýchal svou nejnovější roli „medvěda“ v lunaparku. Ona se rozhodla jít pěšky do nemocnice, jen aby oddálila verdikt o svém zdravotním stavu. A možná právě tyto nešťastné okolnosti zapříčiní i chvilku sblížení. Tu chvilku, která je sice věčná jako krátký polibek, ale při tom v daný moment pro oba natolik konejšivě potřebná.

Česká premiéra 24. září 2019

Malá scéna divadla Studio DVA

Délka představení: 1 hod. 30 min. (bez přestávky)