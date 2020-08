We want to be free, we will be free

Výstava mapuje historii utváření lotyšského státu a v souvislosti s ním také připomíná osudy států Litvy, Estonska, Polska a Finska, k jejichž založení či obnově došlo po první světové válce. V rozmezí let 2017–2018 tak všechny země oslavily 100. výročí své samostatné existence. Výstava představuje fakta a přináší dokumentaci o cestě lotyšského lidu k založení samostatného státu Lotyšska, které svou nezávislost vyhlásilo 18. listopadu 1918, a jeho dalším strastiplném vývoji a domobraně během prvních let své existence. Dále poskytuje jedinečnou příležitost seznámit se s dokumenty uloženými rovněž v dalších zahraničních repozitářích, které informují o procesu zřízení či obnovení států Finska (6. prosince 1917), Litvy (16. února 1918), Estonska (24. února 1918) a Polska (11. listopadu 1918). Avšak i po vyhlášení těchto nových nezávislých států každý z nich stále čelil vojenským, politickým a diplomatickým bojům za národní nezávislost a mezinárodní uznání. Navzdory těmto obtížím se v budování vlastní národní identity ale neúnavně pokračovalo – byly zřízeny první vlády a zvoleni zástupci jednotlivých parlamentů, rozvíjela se vzájemná spolupráce nejen mezi nově vzniklými zeměmi a postupně bylo dosaženo mezinárodního uznání těchto států také de iure.

