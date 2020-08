Bardzo fajné letní kino v Klubovně: Lekce lásky

Bardzo fajný festival v letních kinech představí dva nové polské dokumentární filmy, které divákům poodkryjí pokličku nejen v Polsku tabuizovaných témat – lásku mezi seniory a změnu pohlaví. Na programu třech večerů v Praze a Brně budou nejen dokumenty, ale také tematické diskuze, vyšívací workshop, krátké předfilmy z Podlesí a také polské delikatesy – tradiční i nevšední polské pochutiny připravené Poláky a Polkami žijícími v Praze.

Je možné mít dva muže? Musím se rozvádět? Můžu se znovu zamilovat? Takové a další otázky si klade 69letá Polka Jola v novém dokumentu Lekce lásky, který natočily režisérky Małgorzata Goliszewska a Kasia Mateja. Snímek, který se představil na jaře na festivalu Jeden svět ještě před vypuknutím koronaviru, budou mít možnost diváci vidět 18. srpna v brněnském Scalním letňáku a o den později 19. srpna v pražské dejvické Klubovně.

Po pražské projekci filmu Lekce lásky bude následovat tematická diskuze. Pozvání přijali Monika Pecinová, potřetí vdaná žena, která potkala lásku svého života až v pozdějším věku a Jan Bartoš, vedoucí centra Elpida, organizace, která svými projekty podporuje aktivní život seniorů, provozuje kulturní centra, vydává časopis Vital, založila Ponožky od babičky či online seznamku pro seniory. Před projekcí diváci uvidí svěží nové krátké filmy ve spolupráci s polským partnerským festivalem Filmowe Podlasie Atakuje z Bělostoku. Projekce začnou po setmění. Filmy budou uvedeny v originálním polském znění s českými titulky. Vstupenky budou v prodeji na místě a kapacita kin bude s ohledem na aktuální situaci. Bardzo fajné léto probíhá ve spolupráci s Kulturním centrem klubovna v Praze, Univerzitním kinem Scala v Brně a Zašívárnou. Organizátorem bardzo fajného léta je spolek Popular, který dlouhodobě popularizuje polskou kulturu v Praze a od roku 2013 pořádá Bardzo fajný festival. Bardzo fajný festival je v roce 2020 podpořen Česko-polským fórem. Lekce lásky (Polsko 2019 | 75 min., polsky, české titulky)

režie: Małgorzata Goliszewska, Kasia Mateja Jola dělala většinu života přesně to, co se od ní očekávalo. Vdala se a vychovala šest dětí. Teď chce nechat minulost za sebou a ve svých devětašedesáti začít znovu žít. Rudá rtěnka, výrazné šperky a šaty, to je nová Jola, která si konečně dopřává to, o čem celý život pouze snila. Opouští svého agresivního muže a vydává se jako znovuzrozená do další životní etapy.

„Alespoň polovina polských mužů bije své ženy,“ říká a s vážnou tváří vzpomíná, jak v mládí otěhotněla a vdala se za nesprávného muže. V čase, který jí do konce života zbývá, se snaží všechny radosti života dohnat. Chodí s kamarádkami na pláž a přihlásila se na lekce zpěvu a tance, kde potkává Wojtka, gentlemana, který se k ní chová jako ke královně. Sympatie jsou vzájemné, a tak si Jola ve vizuálně podmanivém dokumentu klade zásadní otázku: Mám to ještě jednou zkusit, nebo jsou všichni muži ve své podstatě stejní? (Jeden svět, 2020)