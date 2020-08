A vlk je za dveřmi

Během přednášky se dozvíte jak vlci žijí, jak velký prostor kolem s sebe potřebují, koho přijmou do vlčí smečky, co jedí, jak spolu rozmlouvají, jak je to s vlky u nás a co mají společného vlk, kojot a pes ....? Přednášky se zúčastní živá ukázka, se kterou budete mít možnost být v kontaktu.

