NWND presents Project X [Area 51]

Prozkoumejte místo, kde je možné cokoliv! Rozhodli jsme se vytvořit něco speciálního... Něco, co Neurofunk Will Never Die fans ještě nikdy nezažili. Několik měsíců jsme hledali unikátní místo, kde budeme moct uspořádat event, který bude jiný než cokoliv předtím.

Představujeme Project X, drum and bassový event v tajné lokaci v Praze - Area 51. Unikátní prostor, který nabídne venkovní a vnitřní stage, a to vše v idustriálním prostoru staré tovární haly.

Hledáte něco jiného, chcete zažít atmosféru warehouse mejdanů na přelomu tisíciletí? Připojte se k nám a objevte tajné místo jen pro 500 raverů.