Jak cvičit s dětmi poradí inspirativní seminář Děti na startu

Jste trenér, asistent, vychovatel, pedagog nebo rodič, kteří se věnují či chtějí věnovat volnočasovým aktivitám dětí a mládeže? Chcete je vést ke zdravému životnímu stylu a pohybu a hledáte inspiraci pro své lekce? Pak je právě vám určen seminář Děti na startu, který se koná 28. srpna 2020 v pražské ZŠ a MŠ Věry Čáslavské.

Celorepublikový projekt Děti na startu přivedl už k pohybu za sedm let své existence téměř 9 000 dětí od 4 do 9 let a všechny spojuje jedno: cvičí s nadšením a bez stresu z výkonů. Cílem projektu je probudit v dětech chuť se hýbat a sportovat pro radost. Odborně vyškolení trenéři a instruktoři ve školách, družinách, kroužcích, mateřských školách, sportovních klubech i fitness centrech jim pomáhají rozvíjet motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu.

Vy se o projektu můžete dozvědět více na celodenním kurzu, kterým vás provede zkušená lektorka Jana Boučková se svým týmem. Seminář tvoří až z 95 % praxe a zcela praktická inspirace pro hravé a zábavné cvičení s dětmi ve věku 4 až 9 let v různých sportovních odvětvích. Kromě toho se dozvíte vše o možnostech, jak se do projektu Děti na startu zapojit, o populární sportovní soutěži Hry všestrannosti, jíž se můžete zúčastnit, i o dalším projektu nazvaném Sport-Mánie, který je určen pro větší děti od 9 do 15 let.

Na inspirativní seminář Děti na startu můžete navázat hned v dalších dnech – 29. a 30. srpna – praktických workshopem, při kterém si vyzkoušíte ukázkovou hodinu, dozvíte se vše o věkových zákonitostech a pohybových schopnostech dětí předškolního a mladšího věku, o výživě dětí, gymnastické průpravě, základech míčových her i atletiky a především vše o tom, jak projekt na své škole, v kroužku nebo sportovním středisku rozjet.

Termíny:

28. srpna – Inspirativní seminář Děti na startu

29.–30. srpna – Workshop Děti na startu

Místo: ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Šantrochova 1800/2, 162 00 Praha 6 – Břevnov