Petra Brabencová Quartet

Plavba na Jazzboatu trvá 2,5 hodiny, vyplouváme z nástupiště č.2 pod Čechovým mostem, připlouváme zpět na stejné místo. Jazzboat pluje historickým centrem Prahy, zdymadlem a zčásti okraji města, kde je možné shlédnout staré industriální oblasti, staré přístavy a skrytá místa. V průběhu plavby si můžete vychutnat jazzový koncert a večeři.

KDE KOTVÍ JAZZBOAT?

Jazzboat Kotva vyplouvá od nástupiště číslo 2, z hlavního pražského kotviště: Evropská vodní doprava, pod Čechovým mostem (5 minut ze Staroměstského náměstí).

Metrem – nejbližší stanice je STAROMĚSTSKÁ, trasa A, tramvají – č. 17, zastávka Právnická fakulta

JAKÁ JE PLAVBA?

Trvá 2,5 hodiny, historickým centrem Prahy, zdymadlem a zčásti okraji města. Vzhledem k faktu, že ani na řece se neubráníme dopravní špičce, vychází směr naší plavby z momentální možnosti, nicméně v porovnání s ostatními plavbami je naše nejkomplexnější.

JE RESTAURACE OK?

Samozřejmě, že je! Prostor kuchyně a čas na přípravu jídel je velmi limitovaný, nicméně po loňské změně managementu restaurace je potřeba říct, že naše restaurace je nejlepší z těch, které na řece jsou. Je to především proto, že jako jediní nabízíme menu á la carte servírované přímo k Vašemu stolu a nikoliv bufet nebo „švédské stoly“. Navíc jde v podstatě o rodinnou restauraci s osobním přístupem a přátelským personálem. V neposlední řadě: jednotlivé ingredience jsou vždy čerstvé a jídlo je jednoduše vynikající. Přijďte to vyzkoušet.