Sny o městech

Rodinná výtvarná dílna k výstavě Galegion: Utopické město.

Věci nemusí být tak, jak jsme zvyklí. Ne naschvál nebo ze zlomyslnosti, ale proto, že nová cesta může otevírat nové výhledy a ty mohou být příjemně osvěžující. Nové pohledy nabízí i výstava GALEGION – Petr Hájek a jeho kolegové na ní domýšlí, jaké by to bylo mít třeba tunel z Českých Budějovic až k Jadranu a v moři z vytěžené zeminy rovnou ostrov. Každodenní život nám často nedovoluje snít bláznivé a odvážné sny, tak si zkuste urvat tři sobotní hodiny a přijďte snít do DOXu. Stavba města a urbanismus se v této věci netváří na první pohled vůbec přívětivě, ale… Nebo. Nebo a ale; to jsou základní stavební kameny výtvarného snění o městech.

Vhodné pro děti a dospělé od 5 let (pro mladší není vhodná, ale mohou zůstat v péči dospělých).