3Kurátorky: RE-? | Vernisáž

Galerie 3Kurátorek

19. června – 19. července 2020

vernisáž se uskuteční 18. 6. 2020 od 19 hodin

Prvním výstavním projektem skupiny 3Kurátorky letošní sezóny v Invalidovně je výstava RE-? Návrat v nás vyvolává vzpomínky, jak jsme minulý rok začínaly a vše budovaly, ke kterým jsme se toužily první výstavou vrátit. Nikoliv však nostalgickým způsobem, ale myšlenkou, která bude schopna propojit to, co předešlý rok započalo, na co chceme navázat a co chceme zdokonalit.