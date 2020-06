DIVOCe! - Umění v karanténě: Opening/Dernisage

Jednodenní opening a zpřístupnění karanténního projektu DIVOCe!, v rámci kterého se po dobu karantény v uzavřené galerii rozrůstal umělecký archiv pandemického období. Umělci do uzavřené Galerie NoD kontinuálně přispívali od 10. 4. do konce trvání karantény a nuceného uzavření výstavních institucí (11. 5. 2020). Každý den do galerie přibylo jedno dílo od jednoho konkrétního umělce. Výstavní koncept vycházel z principu skupinového, „zřetězeného“ kurátorování: umělec, který dodal dílo do galerie danný den současně nominoval umělce, který dílo dodá do galerie den následující.

Do projektu tak vstoupilo 31 současných umělců, kteří různými způsoby a uměleckými strategiemi přispěli k tematizaci celospolečenské zkušenosti koronavirové pandemie COVID-19. V uzavřené galerii tak vznikaly nejen site-specific prostorové intervence, ale umělci přispívali i klasickými díly, která buďto právě v období karantény vznikala, nebo staršími artefakty, které měli potenciál období krizového stavu uměleckým jazykem komentovat.---

Projekt bude na vyžádání (u obsluhy kavárny NoD) zpřístupněn pro zájemce i v následujících třech dnech 5.-7. 6. 2020 v čase 17:00-20:00.