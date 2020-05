The Rumjacks v Praze

Austrálie asociuje kde co, nicméně odkazy k irské hudbě a kořenům by napadly asi jen málokoho. Jenže celtic rock i se svými všemožnými odnožemi má fanoušky i šiřitele žánrů po celém světě. Milovníky dud, mandolín či benja tak najdete kdekoliv, například i u nás nebo třeba právě v Austrálii. Jak už to tak u této hudby bývá, málokdy zůstane jen u kořenů stylu. The Rumjacks stejně jako jejich kolegové a průkopníci žánru do své irské polívčičky rádi přidávají kde co: rock, punk a v několika písních dokonce i druhou dobu.