Hvězdárna Ďáblice - děti zdarma

Vážení návštěvníci, máme velikou radost, že vás již brzy budeme moci opět přivítat v planetáriu i na hvězdárnách. Od soboty 16. 5. bude otevřeno Planetárium Praha, Štefánikova hvězdárna i Hvězdárna Ďáblice.

A nejen to, po celý květen a červen budou mít děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma.

Podrobný bohatý program na jednotlivé dny najdete zde