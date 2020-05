LIVE stream - Moje kino Live - Monetovy lekníny – magie vody a světla

„Moje kino Live“ vzniklo v době uzavření kamenných kin kvůli pandemii koronaviru na jejich podporu. Dočkalo se takové divácké obliby, že jsme se ho rozhodli zachovat a promítat pro všechny, kteří jsou rádi #spoludomavkine. Ať pro diváky z míst, kde některé filmy není možno vidět v kině, nebo třeba pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou moci do kina v daný den vyrazit. Pro tvůrce se platforma „Moje kino Live“ stává skvělým nástrojem, pomocí něhož se mohou setkat a oboustranně komunikovat se svými fanoušky ze všech koutů Česka v jednom okamžiku.

Jak to funguje? Vyberte si, kolik za vstupenku na daný film můžete utratit. Kupte si ji, jako byste si kupovali lístek do kina. Vstupenku můžete zakoupit i v průběhu vysílání. Odkaz na stream vám zašleme společně se vstupenkou.

Vstupenky nově koupíte zde a odkaz budete mít přímo ve vstupence

Monetovy lekníny – magie vody a světla / Giovanni Troilo / Itálie 2018 / 90 min. – Fascinující putování po mistrovských dílech Claudea Moneta přináší snímek Monetovy lekníny – magie vody a světla. Co inspirovalo génia a bezpochyby největší jméno impresionismu k sérii obrazů leknínů? Cestu za dokonalým zachycením neopakovatelného okamžiku přibližuje Ross King, jeden z předních odborníků na Monetovo dílo a autor bestselleru Mad Enchantment: Claude Monet and the Painting of the Water Lilies.