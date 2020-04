Zpívánky Čítárny Unijazzu

koncert bude probíhat formou streamingu na facebookové stránce Čítárny Unijazz

Drazí přátelé a kamarádi, všichni dobří lidé v karanténě!

Naše asociální období stále trvá, nevíme, kdy bude ukončeno a kdy opět vyrazíme do ulic dělat neplechu, je tedy na místě i nadále přenášet kulturu do vašich obýváků. Minulý týden jsme se zaměřili na poezii, tentokráte přineseme úžasnou muziku!

A nenechejte se zmást názvem, koncert je pro všechny věkové kategorie, zpívánky pro dospělé, zpívánky pro děti, zpívánky pro babičky a dědečky, zpívánky pro rybičky, zpívánky pro všechny.

My v Unijazzu víme, co hudba dokáže udělat se srdcem a náladou a v karanténě se hodí každá pomoc, abychom se toho nezbláznili, tedy, v úterý pro vás zahrají tito úžasní lidé a lidičkové (a možná si nachystáme i překvapení):

Jiný Metro

Dvouhlavej kluk

Jakub Cermaque

Vojt Pokornej

Barbora Sára

Eugene Morrow

A my jim za to z celého naše srdce děkujeme, že si dají to úsilí, aby nám svůj um a krásu svojí hudby zprostředkovali i v této nejisté době.

Za mediální podporu děkujeme Radio 1!